Энтони Дэвидсон: «Хэмилтон – единственный, кто может бросить серьезный вызов Ферстаппену»

Бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон считает единственным соперником в 2023 году.

В нынешнем сезоне Ферстаппен во второй раз стал чемпионом, в то время как Хэмилтон фактически не участвовал в борьбе за титул из-за отставания от «Ред Булл».

«Я вижу единственного пилота, который может бросить серьезный вызов – Льюиса Хэмилтона. Гонщики, входящие в число величайших в истории – редкое явление. Здорово, что мы видим появление нового такого пилота. Они задают ориентиры. Когда один пилот становится старше, приходит следующий.

Но ничто нельзя воспринимать как должное. Не знаю, кто станет новым Максом Ферстаппеном, который однажды с ним сразится. Однако в данный момент Льюис, несомненно, все еще достаточно хорош. Он единственный, кто может принять этот бой.

Проблема в том, что с возрастом ты немного теряешь в скорости. С Льюисом такого пока не произошло, но в какой-то момент это неизбежно, так что у Макса преимущество.

Я много раз видел смену поколений в «Формуле-1». заменил Алена Проста в борьбе за звание лучшего пилота. Потом мы увидели восхождение , который вытеснил Сенну, когда тот стал старше. Льюис вытеснил Шумахера, а теперь пришел Ферстаппен. Сражение не совсем честное во многих смыслах, ведь Ферстаппену 25 лет – почти на десять меньше, чем Льюису. Это смена поколений, циклический процесс. И замечательно, что мы видим появление нового таланта – такое случается не так часто», – сообщил экс-гонщик и эксперт Sky Sports.

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