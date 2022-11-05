Гюнтер Штайнер о разнице между Ферстаппеном и Леклером: «Шарль иногда ошибается»

Гюнтер Штайнер объяснил, в чем разница между и .

Руководитель высоко оценил выступления гонщика в 2022 году. По мнению Гюнтера, сейчас «Ф-1» находится в середине «эры доминирования Ферстаппена».

«В каждой эпохе был выдающийся чемпион. Сейчас эра Ферстаппена. Когда в «Ф-1» выступал Шумахер – была его эпоха. Сейчас в середине эры Ферстаппена.

У него есть талант и драйв – сейчас он просто мастер.

В чем разница между Ферстаппеном и Леклером? Считаю, что у Шарля очень хорошие пилотажные умения, но иногда он по-прежнему ошибается – чуть чаще просчитывается там, где Макс работает безошибочно», – считает Штайнер.

Гюнтер также похвалил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который в нынешнем сезоне «по-прежнему хорош».

«Что нужно, чтобы стать чемпионом? Конечно, в определенной степени – хладнокровие, а также, несомненно, немного удачи. Ферстаппен оседлал волну, и намерен продолжать в том же духе», – добавил Штайнер.

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