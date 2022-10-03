Тото Вольфф: «Хэмилтон сказал, что может провести еще пять сезонов в «Мерседесе»

Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон останется в «Мерседесе» надолго.

Контракт 37-летнего пилота истекает в конце 2023 года. Летом Вольфф заявлял, что обсуждал с Льюисом сотрудничество на «пять-десять лет». Теперь Тото утверждает, что новое соглашение неизбежно.

«Плюс в том, что мы часто общаемся. На прошлой неделе он сказал: «Я могу провести еще пять сезонов, что думаешь?»

Мы развиваемся вместе и полностью открыты по отношению друг к другу. Льюис станет первым, кто скажет, что не может больше выступать – реакция притупилась или нет удовольствия от гонок.

Так что я не сомневаюсь, что мы согласуем продление контракта, это произойдет. Мы очень открыто обсудим, каким будет наше будущее.

Не знаю, можно ли утверждать, что 40 лет – уже неподходящий возраст для гонщика. Посмотрите на Фернандо [Алонсо]: ему 41, и он вполне на уровне. Тот ли он Фернандо, которым был в 25 лет? Не знаю, однако он по-прежнему конкурентоспособен. [Звезде американского футбола] Тому Брэди 43 или 44, и он на поле.

Учитывая, как Льюис относится к жизни – он невероятно сосредоточен на «Формуле-1», а остальное является лишь хобби – думаю, он может выступать довольно долго», – отметил исполнительный директор в интервью Channel 4.

Тото Вольфф: «Хэмилтон может провести еще 100 Гран-при – мы обсуждали сотрудничество на 5-10 лет. Почему бы не выиграть 10 титулов?»

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