Андреас Зайдль о 7-м месте Риккардо: «Результат важен и для Даниэля, и для команды – мы заработали важные очки»

Руководитель отметил выступление на , а также поделился мнением о перспективах команды в борьбе с за 4-е место в Кубке конструкторов.

На данный момент, за два Гран-при до конца сезона, «Макларен» отстает от «Альпин» на 7 очков.

«В этот уик-энд Даниэль не уступал Ландо в скорости с самого первого круга. В квалификации ему не повезло – Даниэлю совсем чуть-чуть не хватило для прохода в третий сегмент. Но в целом он чувствовал себя отлично.

Джокером сыграл последний отрезок на «софте». Это позволило Даниэлю обгонять соперников одного за другим. Этот результат был важен и для него, и для нас. Команда заработала важные очки – мы набрали значительно больше «Альпин».

Даниэль отлично провел последний отрезок. На шинах «софт» он просто летел по трассе. И сумел финишировать седьмым несмотря на 10-секундный штраф. Мы очень довольны.

Здорово и то, что в общем зачете нам удалось сократить отставание от «Альпин» до 7 очков. Будет важно уверенно и как мощно чище провести две последние гонки. У нас хорошая машина, хорошая команда и два отличных гонщика. Надеюсь, мы сможем оставаться в борьбе до самого последнего круга гонки в Абу-Даби и в итоге победим в соперничестве», – рассказал Зайдль.

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