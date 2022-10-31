Кристиан Хорнер: «Ферстаппен очень расстроился из-за ряда уничижительных высказываний Sky Sports, «Ред Булл» тоже»

Руководитель «Ред Булл» сообщил, что Макс Ферстаппен переживал из-за действий Sky Sports.

На Гран-при Мехико Ферстаппен и вся его команда решили бойкотировать британский канал и аффилированные с ним итальянский и немецкий Sky. Ранее журналист Тед Кравиц отмечал, что пилота «Мерседеса» «обокрали» на Гран-при Абу-Даби-2021, а Ферстаппен обогнал пилота в США благодаря усилиям инженеров и конструкторов «Ред Булл».

«Мы разочарованы рядом уничижительных высказываний на Sky. Должен существовать баланс – иногда качество комментариев превосходное, однако порой есть перебор с выискиванием сенсаций. Мы действуем как команда и поддерживаем друг друга.

[Отказом от интервью] мы хотели выразить свое недовольство некоторыми небеспристрастными высказываниями или определенными обвинениями, которые порой звучат. Обвинение в том, что титулы украли, на наш взгляд, не является беспристрастным замечанием. Нам не кажется, что это в какой-либо мере справедливая или уравновешенная подача.

Макс очень расстроился из-за этого, и команда полностью его поддерживает. Мы в равной степени расстроены. Поэтому команда и я лично приняли решение прекратить общение на этот уик-энд», – сказал Хорнер.

Кристиан также добавил, что «Ред Булл» порой является «легкой мишенью» для журналистов, и отметил, что общение со Sky Sports возобновится на Гран-при Сан-Паулу.

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