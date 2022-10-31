Тото Вольфф: «Вариант стратегии «медиум» – «хард» с одним пит-стопом казался правильным»

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что команда могла допустить ошибку при выборе стратегии на Гран-при Мексики.

В «Мерседесе» изначально решили пойти на тактику с одним пит-стопом, стартовав на «медиуме» с дальнейшим переходом на «хард». В «Ред Булл» же выбрали старт на «софте» с переходом на «медиум» и вторым пит-стопом в дальнейшем.

Однако по ходу гонки выяснилось, что шины «медиум» почти не изнашиваются, в то время как шины «хард», на которые жаловались и Хэмилтон, и Расселл, недостаточно хорошо обеспечивают сцепление с трассой.

«Задним числом рассуждать всегда проще, но вариант стратегии «медиум» – «хард» с одним пит-стопом казался правильным. То, как в итоге здорово «медиум» держал дистанцию, стало сюрпризом. Проведи сейчас рестарт гонки – может быть, мы бы выбрали другую стратегию», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram