Даниэль Риккардо о столкновении с Цунодой: «Уже посмотрел повтор и не согласен с тем, что был виноват на все 100 процентов»

Пилот подвел итоги Гран-при Мексики и прокомментировал свое столкновение с , за которое был оштрафован на 10 секунд.

«Я очень рад, хотя было непросто. Ведь я также был оштрафован на 10 секунд, так что…У меня весьма смешанные чувства. Конечно, никогда не хочется допускать контакты с болидом соперника – причем такой контакт, после которого соперник вылетает с трассы. Но я только что пересмотрел повтор и теперь чувствую себя не настолько виноватым. Хотя понятно, что лучше бы этого инцидента вообще не было.

Я не промахивался мимо апекса, не блокировал колеса, и при этом врезался в соперника. Конечно я беру на себя ответственность, но я просто старался держать соперника сбоку, чтобы на выходе из поворота он оказался чуть шире, чем было нужно. Я в большей степени несу ответственность за случившееся, но не согласен с тем, что виноват на все 100 процентов.

Момент был трудным, потом мне сказали про штраф в 10 секунд. Я не ответил, а потом понял, что могу демонстрировать действительно отличный темп, и в итоге у нас все получилось», – рассказал Риккардо.

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