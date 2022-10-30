Тото Вольфф: «Гран-при Мехико – лучший шанс «Мерседеса» на победу в 2022 году»

Тото Вольфф оценил шансы на победу «Мерседеса» на Гран-при Мехико.

Джордж Расселл начнет гонку вторым, – третьим, с поула стартует пилот .

«Наверное, за вся свою жизнь я был уверен в чем-то всего несколько раз и никогда – в «Формуле-1». Честно сказать, не знаю.

Раздражает, что мы не на поуле – могли бы поставить галочку. С другой стороны, старт Макса позади нас создал бы проблему, учитывая его превосходство в максимальной скорости. Возможно, мы получим преимущество благодаря старту со второго и третьего мест. Надеюсь, получится просунуть носовой обтекатель одной или обеих машин в первом повороте и оторваться. Но, безусловно, это будет тяжело», – сказал исполнительный директор .

Вольфф согласен, что Гран-при Мехико – пока что лучшая возможность команды победить в этом году:

«Думаю, да. Мы держали в уме [гонку в Мексике] как наиболее подходящую, симуляции это показывали. Здорово, что виртуальный мир соответствует реальному. Главное, что у нас действительно есть темп.

Многие годы Мексика нам не подходила из-за высоты. Но ребята, занимающиеся силовой установкой, предоставили нам супермощный двигатель для этого этапа. Здесь мы меньше страдаем от большого лобового сопротивления, хотя используем конфигурацию с высокой прижимной силой, как и все другие команды. В целом трасса подходит нам лучше, чем в прошлом».

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