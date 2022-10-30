Джордж Расселл: «Мерседес» заслуживал поул, но я проехал ужасный круг»

считает, что заслуживал поул в Мексике.

Расселл показал второе время в квалификации к Гран-при Мехико, уступив пилоту .

«Сегодня команда заслуживала большего. Они дали нам очень хорошую машину в этот уик-энд, и это свидетельство их работы, которую они так долго проводили.

Мне казалось, что это наш поул, но я проехал ужасный круг. Я себя корю. Тем не менее, за квалификацию очков не дают, и здорово вернуться на первый ряд.

Завтра я буду атаковать на старте, безусловно. Посмотрим, какие шансы появятся», – сказал Расселл.

Гран-при Мехико-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – второй, Хэмилтон – третий

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