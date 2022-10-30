Тото Вольфф: «Мерседес» мог завоевать поул. Мы возвращаемся – медленно, но верно»

Тото Вольфф считает, что «Мерседес» был способен победить «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Мехико.

Гонщик немецкой команды завоевал второе место, стал третьим, а лучший результат показал из .

«До 12-го поворота мы ехали на равных с Максом, так что могли завоевать поул, но сегодня все мы сработали недостаточно хорошо.

Я считаю, что после третьей практики у нас была мегамашина. Мы возвращаемся – медленно, но верно», – сказал исполнительный директор .

Вольфф высказался о том, как слипстрим повлияет на старт воскресной гонки:

«Ред Булл» чуть быстрее. Если бы мы оказались на поуле, наверняка они бы нас «съели». Так что сейчас мы в более предпочтительном положении».

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