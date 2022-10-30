Карлос Сайнс: «На такой высоте двигатель работает не совсем так, как нам бы хотелось»

Пилот «Феррари» поделился мнением о причинах не слишком удачного выступления команды в квалификации к .

Сайнс согласился с тем, что одним из факторов стало расположение автодрома на большой высоте относительно уровня моря.

«Сам по себе фактор расположения автодрома на такой высоте не должен влиять на скорость нашего болида в поворотах. Полагаю, дело и в поведении шин, и в работе двигателя. Полагаю, в условиях расположения трассы на такой высоте двигатель, конечно, работает не совсем так, как нам бы того хотелось.

Еще до приезда сюда мы понимали, что на этом этапе придется пойти на определенные компромиссы. Шины также работают не оптимальным образом, управлять машиной при заезде на многочисленные поребрики и неровности непросто. С машиной приходилось бороться. Думаю, именно поэтому нам не удалось собрать хороший круг в квалификации», – рассказал Сайнс.

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