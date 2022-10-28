Феттель в Мексике выступит в шлеме, посвященном Матешицу

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На Гран-при Мексики пилот почтит память умершего на прошлой неделе основателя компании «Ред Булл» специальным шлемом, который выкрашен в цвета банки энергетического напитка. Кроме того, на шлеме под логотипом компании присутствует надпись Danke Didi! («Спасибо, Диди»).

Такой дизайн шлема был у Феттеля в начале его карьеры, когда он выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл».

«Дитрих Матешиц был первопроходцем и легендой не только для «Ред Булл Рейсинг», но и для всего нашего спорта. В качестве посвящения и знака уважения в этот гоночный уик-энд Себастьян Феттель вернется к оригинальному, знаковому дизайну шлема.

От всех сотрудников «Астон Мартин»: спасибо, Диди», – сообщила английская команда в социальных сетях.

В составе «Ред Булл» Феттель четырежды (2010-2013 годы) становился чемпионом мира «Формулы-1».

«Ред Булл» спустя 8 лет вернулся на вершину «Формулы-1». Эту победу команда посвятила умершему основателю

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