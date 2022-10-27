Йост Капито о Сэрджанте: «У «Уильямса» есть запасные варианты»

Руководитель Йост Капито рассказал, что у команды есть план действий на тот случай, если Логан Сэрджант не сможет получить суперлицензию, которая позволяет выступать в «Формуле-1».

Американцу, занимающему третье место в «Ф-2», осталось провести один этап в нынешнем сезоне. Попадание в топ-5 гарантирует ему необходимое количество баллов для выступлений в «Формуле-1». При получении дополнительных баллов за тренировку в Абу-Даби и отсутствии инцидентов Логану может хватить седьмого места в чемпионате.

«Да, запасной вариант есть, но не конкретный, я не могу назвать вам какие-то имена. На рынке в любом случае будут пилоты, которые не получат контракт. В списке свободных пилотов есть очень хорошие гонщики с уже полученными суперлицензиями. Так что с нами все будет нормально», – рассказал Капито.

Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке

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