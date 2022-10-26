Ральф Шумахер: «В условиях ограничения бюджетов командам будет сложнее догнать «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что конкурентам будет сложно навязать борьбу «Ред Булл» в условиях ограничения бюджетов.

«Ред Булл» может начать новую эру. И для «Формулы-1» это проблема, потому что в условиях действия ограничения бюджетов другим командам будет сложнее догнать , когда команда уже укрепила свое лидерство.

Хотя я надеюсь, что в следующем году удастся значительно осложнить жизнь «Ред Булл», да и снова прибавляет. Но да, в сезоне-2023 главным фаворитом вновь будет «Ред Булл», – рассказал Шумахер.

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