Гран-при США на пути к новому рекорду «Ф-1» – 500 000 зрителей в 2023 году

Следующий Гран-при США могут посетить полмиллиона зрителей.

Прошедший уик-энд стал рекордным для «Формулы-1» – за три дня на в Остине побывали 440 000 человек. Как сообщил босс автодрома Бобби Эпштейн, уже в 2023 году посещаемость может вырасти до 500 000.

«Мы можем достичь этого. В нынешнем году мы тестируем систему автобусов, она надежнее. Можно увеличить поток с 300 до 600 автобусов. Такой тест станет лакмусовой бумажкой: если все сработает, то получится расти. Так что это может случиться в следующем году.

Я не считаю, что есть абсолютная необходимость в достижении показателя в 500 000. Важнее постепенно развиваться, чтобы мы могли справиться с таким числом зрителей. Мы не пилотируем болиды и никак не связаны с качеством борьбы на трассе. Наша задача – позаботиться о парковке, еде, туалетах, развлечениях. Этим мы и занимаемся», – сказал Эпштейн.

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