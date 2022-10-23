Стефано Доменикали: «Матешиц был невероятным визионером и помог трансформировать «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» отдал дань памяти Дитриху Матешицу.

Совладелец компании «Ред Булл» умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

«Я глубоко опечален известием о том, что , которого невероятно уважали и любили в семье «Формулы-1», скончался.

Он был невероятным визионером-предпринимателем и человеком, который поспособствовал трансформации нашего спорта, создал бренд «Ред Булл», известный по всему миру.

Мне и всему сообществу «Формулы-1» будет сильно его не хватать. Наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями, командами «Ред Булл» и в это печальное время», – высказался Доменикали.

К словам Стефано присоединился президент ФИА Мохаммед бен Сулайем:

«Он был громадной фигурой в автоспорте. «Ред Булл» не только основал невероятно успешные команды «Формулы-1», но и поддерживал все категории автоспорта, помогал карьерам бесчисленного количества молодых гонщиков через юниорскую программу «Ред Булл».

Все мысли семьи ФИА с его близкими. Его будет сильно не хватать».

Умер совладелец компании «Ред Булл» Матешиц

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