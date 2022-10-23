Кристиан Хорнер о смерти Матешица.: «Его достижения и возможности, созданные для других, не имеют аналогов»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о смерти Дитриха Матешица.
Сооснователь и совладелец компании «Ред Булл» ушел из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
«Очень и очень грустно. Какой же прекрасный человек. Он был одним из немногих: его достижения и возможности, созданные для огромного количества людей, не имеют аналогов. Очень многие из нас благодарны ему за возможности, которые он предоставил, за его видение, силу характера и за то, что он никогда не боялся следовать своим мечтам.
Он со страстью относился к «Формуле-1», к команде, и мы хотим сделать все возможное сегодня и завтра в гонке ради него.
К счастью, он застал [второе чемпионство Макса Ферстаппена] и был невероятно горд за команду и наши достижения», – заявил Хорнер перед квалификацией к Гран-при США.
Умер совладелец компании «Ред Булл» Матешиц
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