Леклер, Алонсо и еще 2 пилота потеряют позиции на старте Гран-при США из-за моторных штрафов

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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке Гран-при США.

Леклер будет использовать новый двигатель внутреннего сгорания и турбину. По информации итальянской прессы, решение «Феррари» связано с подготовкой к сезону-2023.

Свежий ДВС установили на болид Фернандо Алонсо («Альпин») – он потеряет пять позиций. То же наказание ждет пилота «Ред Булл» Серхио Переса и Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео», как сообщалось ранее.

Леклер получит новый двигатель на Гран-при США и потеряет 5 позиций на старте гонки – в «Феррари» тестируют наработки для сезона-2023 (it.motorsport)

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