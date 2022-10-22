Леклер, Алонсо и еще 2 пилота потеряют позиции на старте Гран-при США из-за моторных штрафов
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке Гран-при США.
Леклер будет использовать новый двигатель внутреннего сгорания и турбину. По информации итальянской прессы, решение «Феррари» связано с подготовкой к сезону-2023.
Свежий ДВС установили на болид Фернандо Алонсо («Альпин») – он потеряет пять позиций. То же наказание ждет пилота «Ред Булл» Серхио Переса и Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео», как сообщалось ранее.
Леклер получит новый двигатель на Гран-при США и потеряет 5 позиций на старте гонки – в «Феррари» тестируют наработки для сезона-2023 (it.motorsport)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии