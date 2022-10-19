Леклер получит новый двигатель на Гран-при США и потеряет 5 позиций на старте гонки (it.motorsport)

Пилот с высокой долей вероятности потеряет 5 позиций на старте .

По информации итальянского подразделения издания Motorsport, в «Феррари» приняли решение заменить двигатель на болиде Леклера. Однако официального подтверждения пока не поступало. Замена двигателя будет проведена с целью повышения надежности силовой установки.

Как сообщается, в «Феррари» продолжают работу над развитием двигателя в контексте повышения надежности деталей – что не противоречит регламенту. Главным образом повышения надежности в «Феррари» надеются добиться за счет изменения материалов, из которых изготовлены детали. В том числе результаты данной проверки будут важны для команды в контексте подготовки к сезону-2023.

Также источники издания сообщают, что в «Феррари» будут использовать более агрессивные настройки картографии двигателя, чтобы оценить потенциал новой, доработанной системы ERS, чего команда пока не делала в этом сезоне.

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