Роберт Шварцман: «Ощущения от дебютной практики «Ф-1» потрясающие, план выполнен. В Абу-Даби могу выступить еще лучше»

поделился мнением о дебюте в практике «Формулы-1».

Тест-пилот «Феррари» заменил в первой сессии свободных заездов перед Гран-при США. Роберт показал 16-е время и стал лучшим из пяти «пятничных» гонщиков. На заключительном этапе сезона в Абу-Даби Шварцман проведет еще одну тренировку.

«Ощущения от моей первой практики на F1-75 потрясающие. Мы полностью выполнили план на сессию, команда довольна проделанной работой.

Трасса трудная, кочковатая и ветренная, так что нужно было привыкнуть. Гонщику всегда хочется атаковать и показывать максимальную скорость, однако моей задачей стал постепенный прогресс без каких-либо рисков на совершенной новой машине. Я рад, что цель достигнута.

С нетерпением жду свою вторую тренировку в Абу-Даби. Полагаю, что могу выступить еще лучше, учитывая мое знание трека и опыт, полученный здесь.

Спасибо Скудерии «Феррари» за доверие и этот шанс», – сообщил Шварцман.

Гран-при США-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 16-й

Шварцман станет первым «пятничным» пилотом «Феррари»: «Это большая честь, нечто особенное»

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