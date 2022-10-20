Шварцман станет первым «пятничным» пилотом «Феррари»: «Это большая честь, нечто особенное»

Тест-пилот «Феррари» прокомментировал дебют в рамках Гран-при США.

Шварцман станет первым в истории гонщиком Скудерии, который заменит основного пилота в пятничной практике. В последний раз «Феррари» представляли три спортсмена в рамках одного уик-энда в 1976 году: тогда на старт допускались три машины, и на гонялись , Клей Регаццони и .

– Впервые за 46 лет три гонщика выступят за «Феррари» в течение одного уик-энда. Какую работу ты проделал в этом году? Какие ощущения перед первой официальной сессией «Ф-1»?

– 2022 год вышел очень трудным, потому что я не выступал в гонках. Я работал в Скудерии, проводил много сессий на симуляторе и очень рад, что внес свой вклад. Этот опыт многому меня научил, помог стать более разносторонним гонщиком.

Дебют в официальной сессии «Ф-1» за Скудерию «Феррари» – большая честь, а то, что я первым получу такой шанс за столько лет – нечто поистине особенное. Конечно, я волнуюсь, но в то же время не терпится впервые сесть за руль этой машины и посмотреть, как работа на симуляторе соотносится с реальностью.

Шварцман впервые выступит в практике «Ф-1» за «Феррари» на Гран-при США

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