«Мерседес» привезет последнее аэродинамическое обновление сезона на Гран-при США
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин анонсировал обновление на Гран-при США.
Немецкая команда поработала над аэродинамикой, а также снизила массу деталей.
«Это последний шаг нашего аэродинамического развития [в 2022 году], и, надеюсь, он позволит прибавить. Но важно, что с каждым шагом мы узнаем все больше и больше, и это знание поможет в следующем году. Кроме того, мы снизили массу некоторых компонентов и, надеюсь, приблизимся к лимиту.
Очень сложно сказать, где мы окажемся. В Сингапуре Льюис [Хэмилтон] был ужасно близок к поулу, а в Сузуке мы серьезно отстали от лидеров. Мы показываем довольно сильный гоночный темп. Если сделаем шаг вперед, то, возможно, посоперничаем с «Феррари» и «Ред Булл». Но очень тяжело предсказывать результаты квалификации. Как я сказал, важно накапливать опыт. И, безусловно, мы сделаем все возможное в заключительных четырех гонках», – сообщил Шовлин.
Гонка в Остине состоится 23 октября.
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