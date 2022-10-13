«Мерседес» привезет последнее аэродинамическое обновление сезона на Гран-при США

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин анонсировал обновление на .

Немецкая команда поработала над аэродинамикой, а также снизила массу деталей.

«Это последний шаг нашего аэродинамического развития [в 2022 году], и, надеюсь, он позволит прибавить. Но важно, что с каждым шагом мы узнаем все больше и больше, и это знание поможет в следующем году. Кроме того, мы снизили массу некоторых компонентов и, надеюсь, приблизимся к лимиту.

Очень сложно сказать, где мы окажемся. В Сингапуре Льюис [Хэмилтон] был ужасно близок к поулу, а в Сузуке мы серьезно отстали от лидеров. Мы показываем довольно сильный гоночный темп. Если сделаем шаг вперед, то, возможно, посоперничаем с и . Но очень тяжело предсказывать результаты квалификации. Как я сказал, важно накапливать опыт. И, безусловно, мы сделаем все возможное в заключительных четырех гонках», – сообщил Шовлин.

Гонка в Остине состоится 23 октября.

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