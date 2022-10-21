ФИА признала преждевременным выезд трактора на трассу во время Гран-при Японии

ФИА провела расследование событий на Гран-при Японии.

После аварий на стартовом круге заезд был сначала нейтрализован выездом машины безопасности, а затем прерван красными флагами. В условиях крайне плохой видимости на треке появился трактор, и пилот проехал в непосредственной близости от него.

Федерация отмечает, что в таких условиях на трассу эвакуатор может выехать лишь в том случае, если все машины выстроились за сэйфти-каром, а погода позволяет быстро и безопасно убрать поврежденные болиды.

Гоночная дирекция не сразу заметила, что «Альфа Таури» Гасли находилась в боксах в момент выпуска техники, поэтому не учла данную машину.

Расследование показало, что выезд трактора в таких условиях оказался преждевременным, и было бы благоразумнее его отложить.

После изучения обстоятельств Гран-при Японии ФИА приняла ряд мер. В частности, командам будут сообщать о выпуске техники, а они, в свою очередь, будут обязаны информировать пилотов. Также вводится функция «динамической виртуальной машины безопасности»: «дельта», которой следуют гонщики, будет меняться на секторе, где произошел инцидент, и на предшествующем.

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

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