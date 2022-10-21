ФИА признала преждевременным выезд трактора на трассу во время Гран-при Японии
ФИА провела расследование событий на Гран-при Японии.
После аварий на стартовом круге заезд был сначала нейтрализован выездом машины безопасности, а затем прерван красными флагами. В условиях крайне плохой видимости на треке появился трактор, и пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли проехал в непосредственной близости от него.
Федерация отмечает, что в таких условиях на трассу эвакуатор может выехать лишь в том случае, если все машины выстроились за сэйфти-каром, а погода позволяет быстро и безопасно убрать поврежденные болиды.
Гоночная дирекция не сразу заметила, что «Альфа Таури» Гасли находилась в боксах в момент выпуска техники, поэтому не учла данную машину.
Расследование показало, что выезд трактора в таких условиях оказался преждевременным, и было бы благоразумнее его отложить.
После изучения обстоятельств Гран-при Японии ФИА приняла ряд мер. В частности, командам будут сообщать о выпуске техники, а они, в свою очередь, будут обязаны информировать пилотов. Также вводится функция «динамической виртуальной машины безопасности»: «дельта», которой следуют гонщики, будет меняться на секторе, где произошел инцидент, и на предшествующем.
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