Ник де Врис о Ферстаппене: «Поддержка Макса и правда помогла мне в Монце»

Будущий пилот «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о том, что поддерживал его перед дебютом в «Формуле-1».

Де Врис провел свою первую гонку в «Ф-1» на Гран-при Италии, заменяя Алекса Албона в , и сумел финишировать 9-м, заработав 2 очка. Вскоре после этого де Врис договорился о переходе в «Альфа Таури»:

«По иронии судьбы, на стартовой решетке мы с Максом тоже оказались рядом. Мы с ним обменялись несколькими сообщениями в субботу вечером, а потом в воскресенье утром. Да и уже на стартовой решетке Макс сам подошел ко мне, чтобы как старший брат немного подбодрить меня. Поддержка Макса и правда мне помогла».

Де Врис признал, что еще до своего дебюта в Монце вел переговоры о переходе в «Уильямс». Не исключен был и переход в «Альпин». Но затем возник вариант с «Альфа Таури»:

«Да, мы уже какое-то время вели переговоры с «Уильямсом». С Йостом Капито я также пообщался во вторник, уже после гонки в Монце. На тот момент у меня также уже были запланированы тесты с «Альпин». Эта договоренность была достигнута задолго до Монцы, а еще после гонки в Спа я посетил базу в Энстоуне.

Мы с Максом открыто все это обсуждали и тут действительно возникла возможность пообщаться с Гельмутом Марко, обсудить вариант с . Так все и вышло. Позже на той неделе я встретился с Марко в Австрии».

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