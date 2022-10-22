Гран-при США-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Боттас – 2-й, Риккардо – 3-й
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при США. Во время сессии гонщики тестировали прототипы шин «Пирелли» на сезон-2023, первая тройка установила лучшие времена на стандартных покрышках 2022 года.
Трасса Америк, Остин
21 октября 2022 года
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.36,810 (36 кругов)
2. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,715 (37)
3. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,817 (40)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +1,422 (26)
5. Мик Шумахер («Хаас») +2,697 (26)
6. Ландо Норрис («Макларен») +2,737 (26)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,765 (26)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,888 (26)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,030 (26)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +3,042 (26)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,274 (24)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,368 (26)
13. Джордж Расселл («Мерседес») +3,752 (26)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,854 (26)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,996 (26)
16. Эстебан Окон («Альпин») +4,500 (26)
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +4,524 (26)
18. Алекс Албон («Уильямс») +5,043 (26)
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +5,047 (26)
20. Николас Латифи («Уильямс») +5,507 (26)
Гран-при США-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 16-й
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