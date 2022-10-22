Гран-при США-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Боттас – 2-й, Риккардо – 3-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при США. Во время сессии гонщики тестировали прототипы шин «Пирелли» на сезон-2023, первая тройка установила лучшие времена на стандартных покрышках 2022 года.

, Остин

21 октября 2022 года

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.36,810 (36 кругов)

2. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,715 (37)

3. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,817 (40)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +1,422 (26)

5. Мик Шумахер («Хаас») +2,697 (26)

6. Ландо Норрис («Макларен») +2,737 (26)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,765 (26)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,888 (26)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,030 (26)

10. Серхио Перес («Ред Булл») +3,042 (26)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,274 (24)

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,368 (26)

13. Джордж Расселл («Мерседес») +3,752 (26)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +3,854 (26)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,996 (26)

16. Эстебан Окон («Альпин») +4,500 (26)

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +4,524 (26)

18. Алекс Албон («Уильямс») +5,043 (26)

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +5,047 (26)

20. Николас Латифи («Уильямс») +5,507 (26)

Гран-при США-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Шварцман – 16-й

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