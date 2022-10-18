Льюис Хэмилтон: «Болид «Мерседеса» 2023 года будет лучше нынешнего»

Льюис Хэмилтон рассчитывает на более быстрый болид «Мерседеса» в 2023 году.

В нынешнем сезоне команда не выиграла ни одну гонку. Хэмилтон уверен, что спад является временным.

«Конечно, я постараюсь мотивировать команду, чтобы мы учли все детали и сражались за позиции, которых достойны. Надо помнить, что здесь есть люди, которые работают в «Ф-1» более 20 лет. Они выиграли восемь чемпионств с тех пор, как я присоединился, и многие титулы до этого. Они знают, как создавать чемпионскую машину, а я просто попытаюсь их поддержать, насколько могу.

Полагаю, мы понимаем проблемы текущего болида. Не думаю, что мы были чемпионами и вдруг разучились строить хорошие машины. Я не сомневаюсь, что в следующем году болид окажется лучше. Удалось ли решить все трудности, с которыми мы столкнулись, станет понятно в следующем году», – заявил пилот «Мерседеса».

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