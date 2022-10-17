Льюис Хэмилтон: «Я переработал дизайн руля, другие команды его скопировали – надо было защитить авторские права»

рассказал, как работал над дизайном руля и других элементов машины.

«Многие не знают, что я переработал дизайн руля, когда был в . В «Мерседесе» я сделал то же самое, и другие команды скопировали руль. Все старые рули были круглыми. Теперь есть верхняя часть, и рукоятка не соединяется внизу [с рулем]. Надо было защитить авторские права. Я очень этим горжусь. Мне правда нравится работать над эргономикой болида.

Также я спроектировал сиденье для своего кокпита, и оно фактически остается неизменным все мои десять лет с командой. Кроме этого, мы с инженерами переделали педали. Мне нравятся такие вещи, они позволяют немного проявить креативность», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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