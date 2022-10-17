Макс Ферстаппен о новых болидах: «Сейчас поул не означает, что ты выиграешь гонку»

Пилот поделился мнением об особенностях нынешнего и прошлого сезонов, по итогам которых он оба раза становился чемпионом.

В прошлом году судьба титула решилась в последней гонке сезона в Абу-Даби, в то время как в этом Ферстаппен выиграл чемпионат на этапе в Японии, за четыре Гран-при до финиша сезона.

По словам Ферстаппена, не слишком успешные результаты в квалификации в этом году почти не мешали ему относительно того, как проходил предыдущий сезон.

«Разумеется, на протяжении большей части нынешнего сезона наша машина не была самой быстрой в квалификациях – я бы назвал это так. Не знаю, судя по всему, вариант с хорошей скоростью на одном круге нашей машине просто не подходит. Не лучшим образом на квалификационной скорости сказывается и проблема с лишним весом болида, которая особенно сильно проявлялась у нас в начале сезона.

С новыми же машинами ситуация сложилась довольно интересная, потому что раньше тебе приходилось уделять квалификации очень много внимания – поскольку ты понимал, что обгонять соперников в гонке будет очень трудно.

Теперь же, даже если ты не лучшим образом провел квалификацию, но в гонке твоя машина быстра, ты все равно сможешь бороться и обгонять соперников. Это как раз и есть хорошая сторона новых болидов.

Вот почему, как мне кажется, в прошлом году, скажем так, эта проблема была у нас в прошлом году, если в квалификации мы оказывались не слишком быстры. В прошлом году мы бы не выиграли такое количество гонок, как в этом. И да, поул это всегда приятно, но сейчас он совсем не означает, что ты выиграешь гонку», – рассказал Ферстаппен.

На Ферстаппена летит новая волна незаслуженного хейта – даже второй титул не помог. «Ф-1» повредит образ такого чемпиона?

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