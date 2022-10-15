Марио Андретти: «Ферстаппен – идеальный пример чемпиона»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года высоко оценивает достижения .

Пилот «Ред Булл» выиграл второй подряд титул на .

«Нет ничего лучше, чем защитить чемпионство, особенно после такой концовки прошлого года. На данный момент он доминирует и, видимо, продолжит доминировать до финиша сезона. Идеальный пример, каким должен быть чемпион мира.

Макс делает именно то, что требуется, он разносторонний гонщик. Он обладает отменным гоночным мастерством, и нужно отдать должное команде – стратегии всегда верные. Когда все складывается, победить тебя тяжело, и, похоже, Макс продолжит выступать так и в обозримом будущем.

Если все работает, ты становишься почти что непобедимым. Я был бы счастлив посоревноваться с ним: всегда хочется ориентироваться на лучших. Сегодняшние молодые пилоты тоже станут так думать. Если ты можешь померяться силами с Максом, то по праву находишься в «Формуле-1». Это большой стимул. Гонщики всегда стремятся к вершине, и Макс показывает пример», – заявил Андретти в интервью Sky Sports.

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