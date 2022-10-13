Андреас Зайдль: «Макларену» будет очень трудно бороться с «Альпин» до последнего круга сезона»

считает «Макларен» аутсайдером в битве с «Альпин».

На Гран-при Японии «Альпин» вышел на четвертое место в Кубке конструкторов. За четыре этапа до конца сезона французы опережают конкурентов на 13 очков.

«Важно сосредоточиться на себе, проводить чистые уик-энды, в каждой сессии выжимать максимум из машины. Лишь в этом случае у нас появится шанс остаться в борьбе с очень сильной командой «Альпин».

Надо признать, что в нынешнем сезоне они здорово себя проявляют. Будет очень трудно продолжить это сражение до последнего круга в Абу-Даби, но такова наша цель.

В последних гонках большую роль сыграет надежность. Тем не менее, я считаю, что у нас хороший болид, хорошая команда, два сильных пилота. Если мы соберем все воедино, то, уверен, будем сражаться до последнего круга», – заявил руководитель «Макларена».

Ландо Норрис: «Без понятия, как «Макларен» сражается за 4-е место. Должно быть, «Альпин» гораздо хуже нас во всех аспектах, кроме скорости»

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2022

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