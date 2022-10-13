Себастьян Феттель: «Алонсо не нужен мой совет, с ним все будет в порядке в «Астон Мартин»

не стал давать совет своему сменщику .

Алонсо перейдет из в в 2023 году, а Феттель завершит карьеру в «Формуле-1».

– Вы гонялись со многими отличными пилотами. Кто из них оказался самым трудным соперником?

– Льюис [Хэмилтон], особенно когда я был в «Феррари». Льюис всегда выступал на уровне. До этого, пожалуй, Фернандо, когда он гонялся за .

– Фернандо займет ваше место в «Астон Мартин» в следующем году. Есть совет для него?

– Фернандо не нужны какие-либо советы. Вряд ли он прислушивается, но он и не нуждается в этом. Фернандо так долго выступает, так многое видел – с ним все будет в порядке.

Исторический фотофиниш Алонсо и Феттеля не показали по ТВ. А ведь Себ вырвал 0,011 секунды 💥

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