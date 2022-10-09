Льюис Хэмилтон о дождевом Гран-при Японии: «Полный восторг. Было тяжело, но это и есть настоящие гонки»

Пилот подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что ему понравился заезд.

Хэмилтон признал, что получил большое удовольствие от пилотажа и не сильно расстроен тем, что в итоге так и не сумел опередить Эстебана Окона в борьбе за четвертое место.

«Разочарования я не чувствую. Из гонки получился спринт. Я думаю, что сделал все, что только мог, а также я доволен тем, что мы смогли заработать хорошие очки.

Мы были слишком медленными на прямых. Я подбирался все ближе – так близко, как только это было возможно, – но потом соперники начинали просто отрываться.

Хотелось бы, чтобы гонка продлилась чуть больше. Я рад, что мы проехали хоть сколько-то кругов и порадовали болельщиков, хотя это и не слишком много, учитывая то, как долго им пришлось ждать.

Что касается погодных условий, то на рестарте все было просто потрясающе. Вот это и есть гонки. Полный восторг. Хотя было тяжело, потому что видимость была почти нулевой. Тяжело смотреть за тем, как болид катает как на коньках, но вот это и есть гонки».

Также Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды вернуться в борьбу за титул в следующем сезоне:

«Мои поздравления Максу. Что до нас, я думаю, что мы знаем, в чем именно заключается проблема текущей машины. И я считаю, что как команда мы не могли превратиться из чемпионов в группу людей, которая не знает, как построить хорошую машину. Не сомневаюсь, что в следующем году наша машина станет лучше. Сможем ли мы устранить проблемы, с которыми столкнулись в этом сезон – покажет время».

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