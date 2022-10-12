Макс Ферстаппен о досрочном титуле: «С учетом того, как складывался сезон, столь большой отрыв действительно удивляет»

Пилот «Ред Булл» признал, что не ожидал оформить завоевание титула за четыре Гран-при до конца сезона.

Ферстаппен официально стал чемпионом по итогам и в данный момент опережает ближайшего преследователя на 113 очков.

В то время как на раннем этапе сезона в один момент отставание Ферстаппена от лидирующего Леклера составляло 46 очков – на что Макс пошутил, что для отыгрыша такого отставания ему потребуется как минимум 45 гонок.

«В тот момент мы были очень сильно расстроены ситуацией. И с учетом того, как в целом складывался сезон – с точки зрения плотности результатов и минимальной разницы в скорости болидов, – да, такой отрыв действительно удивляет.

Хотя когда вы смотрите на события в гонках, то понимаете, откуда он взялся. Так что в каком-то смысле я рад, что все прошло именно так.

В следующем году нас ждет очень длинный сезон. Хотя я думал, что как раз этот сезон был очень длинным, но посмотрим. Как команда, мы постараемся подготовиться как можно лучше, и постараемся как можно ближе подобраться к результату этого сезона, ведь повторить его будет чрезвычайно трудно. Однако я верю в наших специалистов, и что наша команда вновь сможет создать очень хорошую машину», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» легко рвал «Феррари» полсезона – Ферстаппен выиграл титулы только из-за лучшей машины? Макс вообще помогает с развитием?

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