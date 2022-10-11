Ральф Шумахер: «Мастерство Ферстаппена позволяет побить рекорды Хэмилтона и Михаэля, но пока рассуждать преждевременно»

Бывший пилот «Формулы-1» не исключил, что Макс Ферстаппен выиграет более семи титулов.

В то же время Ральф подчеркнул, что будущее рекордов его брата и пилота зависит от факторов, которые не контролирует Ферстаппен. Михаэль и Льюис по семь раз становились чемпионами, Хэмилтон является лучшим по количеству побед и поулов (по 103). На счету Макса два титула, 32 выигранных Гран-при и 18 поул-позиций.

«Поздравляю Макса Ферстаппена со втором чемпионством! Он провел невероятный сезон, особенно учитывая настолько тяжелый старт – ему часто не везло.

В целом гонщик «Ред Булл» победил заслуженно, безусловно. Мы видели, как сильные пилоты доминируют вместе с командой, но Ферстаппен поразительно выступает и по отношению к напарнику Серхио Пересу – это впечатляет меня больше всего.

И ему всего 25 лет. Тем не менее, считаю, что прямо сейчас слегка преждевременно рассуждать, побьет ли он рекорды Льюиса Хэмилтона и Михаэля. Предполагаю, сам Ферстаппен тоже пока не нацеливается на это. Впереди долгий путь. С точки зрения пилотажного мастерства он, безусловно, способен. Однако мы знаем, что в «Формуле-1» есть много факторов, на которые гонщик не всегда может влиять», – написал Шумахер.

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