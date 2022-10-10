Алекс Албон: «Из кокпита условия выглядели в 100 раз хуже, чем на онбордах. Было невероятно опасно»

описал условия, при которых случился сход на .

Для гонщика дождевой заезд завершился уже на первом круге.

«Старт на самом деле получился очень хорошим, мне он очень понравился. Но видимость была настолько плохой – я даже не видел соседнюю машину, не видел трассу. Столкновение с Кевином [Магнуссеном] было небольшим, однако повредился радиатор, случилась протечка, водяное давление упало, и пришлось остановить машину.

Невероятно опасные условия, видимость была очень плохой – если честно, худшей в моей карьере. При такой погоде мы ехали на скорости более 200 км/ч. И то, что вы видите на внешних камерах и онбордах – из кокпита все выглядело в 100 раз хуже», – отметил Алекс.

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