Жак Вильнев: «Ошибался ли бы Леклер без просчетов «Феррари», которые увеличили давление на Шарля?»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года высказался об ошибках «Феррари» и .

Монегаск уступил в борьбе за титул из . Вильнев задумался, как провалы Скудерии повлияли на выступления Леклера.

«Макс Ферстаппен, разумеется, полностью заслужил титул. Если не считать первые три гонки, «Ред Булл» действовал фактически идеально. После этого «Феррари» развалилась. Команда слишком часто ошибалась, что также увеличило давление на Шарля.

Допускал ошибки и он. Возникает вопрос: что случилось бы без просчетов команды? Ошибка Шарля, когда он лидировал на «Поль Рикаре», в конечном счете оказала ключевое влияние на судьбу титула.

Вчера [на Гран-при Японии] это случилось вновь в последнем повороте. Конечно, Ферстаппен в любом случае выиграл бы, но «Ред Булл» получил идеальное завершение чемпионата. Титул на земле «Хонды» в то время, как связи [между «Ред Булл» и «Хондой»] вновь крепнут.

Команда выглядела невероятно сильно, добилась огромного прогресса. Победа может показаться простой, но нельзя обманываться. Я считаю, главной разницей стало то, что RB18 не «поедал» шины, как «Феррари».

Если оставить в стороне турнирную таблицу, я увидел хороший сезон с хорошими Гран-при. В прошлом году был триллер в чемпионской гонке, но и в этом сезоне происходили отличные битвы. развивается и становится невероятно популярной, случаются отличные гонки, и все мы хотим именно этого», – написал Вильнев в своей колонке.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

Шарль Леклер: «Были очень большие проблемы с шинами, мы уничтожили комплект буквально за 3-4 круга»

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