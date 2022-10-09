Шарль Леклер: «Были очень большие проблемы с шинами, мы уничтожили комплект буквально за 3-4 круга»

Пилот подвел итоги Гран-при Японии и поздравил со вторым титулом.

Леклер до финиша боролся с Серхио Пересом за вторую позицию и смог удержать ее только после того, как срезал последнюю шикану. Стюарды в итоге оштрафовали Леклера на 5 секунд и монегаск опустился на третью строчку.

«Ну, начиная с пятого круга, дальше все шло все хуже и хуже. У меня были очень большие проблемы с шинами, мы уничтожили комплект буквально за 3-4 круга. Так что да, в этот раз нам было очень трудно.

От души поздравляю Макса со вторым титулом. Я думаю, титул Макса в этом году был вопросом времени. Мы и ждали его победу. Теперь в оставшихся гонках нам нужно постараться стать сильнее как команда», – рассказал Леклер.

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