Кристиан Хорнер: «Ферстаппен вырос после первого титула и выступает на другом уровне»

отметил «феноменальный» уровень «Ред Булл» и .

На Гран-при Японии Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1».

«Макс по-настоящему доминировал. Для нас это 14-я победа [в 2022 году], рекорд команды. Я невероятно горжусь достижениями Макса и каждого члена команды. Все мужчины и женщины в Милтон-Кейнсе справились с огромным давлением. Это особенное чемпионство.

Машина, адаптация к новому регламенту, работа команды инженеров – все проявили себя феноменально. Макс вырос после первого титула в плане пилотажа. В нынешнем году он выступает на другом уровне. Это его заслуга, он полностью достоин чемпионства», – заявил руководитель команды.

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