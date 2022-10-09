Йос Ферстаппен: «Умение гонять в таких погодных условиях – отличительная черта Макса»

рассказал, что был горд за сына после того, как Макс стал двукратным чемпионом «Формулы-1» по итогам .

Ферстаппен-старший не смог приехать в Японию лично – по его словам, он осознанно решил остаться дома, чтобы не проводить вдали от семьи три уик-энда подряд.

«Я всегда гордился и всегда буду гордиться Максом. Сейчас же мне было нужно провести время дома – да и Япония не самая приятная для меня страна для посещений.

При этом я постоянно находился на связи с «Ред Булл», с менеджером Макса Раймондом Вермюленом. В любом случае, у меня еще будет возможность искупить свою вину (за не приезд в Японию). Вечеринка все равно состоится. Да и мне не обязательно присутствовать на месте, чтобы отпраздновать.

В прошлом году эмоции после титула были просто невероятными. В этом же году мы понимали, что рано или поздно это случится. Просто не знали, когда именно. При этом Макс провел невероятно сильную гонку, особенно если вспомнить о том, что за 38 минут гонки он сумел оторваться от всех на 26 секунд. Хотя умение гонять в таких погодных условиях – своего рода отличительная черта Макса. Он с самого детства умел как-то прибавлять именно под дождем», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен встретил второй титул недоумением – «Формула-1» удивила подсчетом очков даже «Ред Булл»

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