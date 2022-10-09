Макс Ферстаппен: «Не понимал, сколько именно очков должен заработать, поэтому в конце гонки хотел проехать лучший круг»

Пилот признал, что не ожидал завоевания титула после победы на Гран-при Японии.

По словам Ферстаппена, в команде не знали, что получат 100 процентов очков за гонку.

«Ощущения и правда безумные. Ведь когда я пересек финишную черту, то никак не ожидал, что стану чемпионом. Да, понятно, что с течением времени титул был все ближе, но то, что в итоге мы выиграли чемпионат именно здесь – это и правда безумие.

Я не понимал, сколько именно очков должен заработать, поэтому в конце гонки хотел проехать лучший круг. Однако отрыв был недостаточно безопасным для того, чтобы проводить дополнительный пит-стоп. Я также рад тому, что мы уверенно провели гонку, что не было никакой суеты и стресса», – рассказал Ферстаппен.

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