Серхио Перес: «Борьба с Леклером была очень упорной, отличные гонки»

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что ему понравилось сражение против Шарля Леклера.

«Борьба с Шарлем получилась довольно лихорадочной. Но мы очень упорно боролись, отличные гонки. В самом конце я пытался совершить обгон, но Шарль срезал трассу. Думаю, все честно, штраф дали правильно.

Титул Макса? Конечно, это отлично и для него, и для «Хонды». Замечательный день для команды, для всех нас», – рассказал Перес.

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