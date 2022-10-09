Серхио Перес: «Борьба с Леклером была очень упорной, отличные гонки»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что ему понравилось сражение против Шарля Леклера.
«Борьба с Шарлем получилась довольно лихорадочной. Но мы очень упорно боролись, отличные гонки. В самом конце я пытался совершить обгон, но Шарль срезал трассу. Думаю, все честно, штраф дали правильно.
Титул Макса? Конечно, это отлично и для него, и для «Хонды». Замечательный день для команды, для всех нас», – рассказал Перес.
Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом мира
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии