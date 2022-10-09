Серхио Перес: «Борьба с Леклером была очень упорной, отличные гонки»

Пилот подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что ему понравилось сражение против .

«Борьба с Шарлем получилась довольно лихорадочной. Но мы очень упорно боролись, отличные гонки. В самом конце я пытался совершить обгон, но Шарль срезал трассу. Думаю, все честно, штраф дали правильно.

Титул Макса? Конечно, это отлично и для него, и для «Хонды». Замечательный день для команды, для всех нас», – рассказал Перес.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом мира

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