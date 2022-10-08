Кристиан Хорнер: «Всегда лучше стартовать с первого ряда, особенно когда на гонку может повлиять погода»

Руководитель подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Макс выступил феноменально. В начале третьего сегмента квалификации ему удалось проехать фантастический круг. Во второй попытке он допустил небольшую ошибку, в результате чего повредил днище болида во время заезда на поребрик. Но поул на этой трассе в любом случае впечатляет.

Всегда лучше стартовать с первого ряда, особенно когда на гонку может повлиять погода. Хотя условия в любом случае будут для всех одинаковыми.

В воскресенье утром же мы первым делом посмотрим на то, с какими погодными условиями нам придется иметь дело. Мы в любом случае постараемся выступить как можно лучше.

Что касается Переса, то Чеко всегда лучше выступает в гонках, чем в квалификациях. Он будет стартовать со второго ряда, так что погода еще может сыграть в его пользу. Он в любом случае будет в борьбе. Пока две «Феррари» на старте зажаты в сэндвич из двух «Ред Булл», – рассказал Хорнер.

Ферстаппен – почти чемпион, хотя много проигрывал на старте. Когда наступил перелом? При каких условиях Макс оформит титул?

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