Серхио Перес: «Если в гонке пойдет дождь – будет хорошо»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял четвертое место.

«Макс проехал отличный круг. Он собрал круг в тот момент, когда это было необходимо. Нам же в свою очередь не удалось в достаточной степени прибавить в третьем сегменте квалификации. Особенно неудачным для меня вышел первый быстрый круг. Мы потеряли пару десятых секунды. Думаю, мы могли оказаться выше, но в любом случае с хорошим настроем ждем завтрашнюю гонку.

Если в гонке пойдет дождь – будет хорошо. Это может добавить непредсказуемости. Да ти болельщикам будет интереснее. Но посмотрим, что в итоге будет завтра», – рассказал Перес.

Ферстаппен – почти чемпион, хотя много проигрывал на старте. Когда наступил перелом? При каких условиях Макс оформит титул?

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