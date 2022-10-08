Джордж Расселл: «Мерседес» терял 0,7-0,8 секунды на прямых по отношению к «Ред Булл»

рассказал о слабой стороне «Мерседеса» на «Сузуке».

Расселл завершил квалификацию к восьмым, уступив более секунды из , Льюис Хэмилтон показал шестое время. Более того, Хэмилтон проиграл одному из пилотов , Расселл – обоим.

«Мы понимаем, что не обладаем наиболее эффективной машиной в нынешнем сезоне. У нее большое лобовое сопротивление. Сейчас мы на первой трассе с высокой прижимной силой, где также есть длинные прямые. Обычно на таких треках прямые относительно короткие, невозможно много на них проиграть.

Полагаю, сегодня мы теряли семь или восемь десятых на прямых по отношению к «Ред Булл». На этом автодроме проявляется наша слабая сторона.

Мы не ожидали, что будет так тяжело. Безусловно, мы не рассчитывали на борьбу за поул – команда уже поняла, что это возможно на специфических трассах. Но, конечно, мы не полагали, что окажемся так далеко от лидера и так далеко от «Альпин». Однако подобное происходит не впервые. Можно сказать, трудные субботы – это тренд», – поделился мыслями Расселл.

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