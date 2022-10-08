Льюис Хэмилтон: «В дождевой гонке «Мерседес» должен выступить лучше, чем в квалификации»

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Льюис Хэмилтон рассказал, на какой результат рассчитывает на Гран-при Японии.

Гонка на «Сузуке» может пройти под дождем.

«Зависит от условий. Вчера мы не так уж плохо смотрелись в дождевых условиях и должны оказаться ближе, чем сегодня. Надеемся на более успешный результат.

Мы теряем довольно много времени на прямых. На остальных участках ощущения от болида очень хорошие. Многие круги прошли здорово, у меня не было проблем, просто мы проигрываем пять-шесть десятых на прямых», – заявил гонщик «Мерседеса» в интервью Sky Sports.

Хэмилтон завершил квалификацию шестым и не ожидает, что сразится за победу:

«Это маловероятно. Соперники на девять десятых быстрее. После проигрыша девяти десятых гонки не выигрываются».

Напарник Льюиса Джордж Расселл показал восьмое время.

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