Карлос Сайнс: «Обидно вновь уступить времени поула всего несколько сотых секунды»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Я проехал очень чистый и хороший круг – но он складывался так вплоть до самого последнего поворота. Обидно вновь уступить времени поула всего пять сотых секунды, мы выдели уже много квалификаций, в которых нас с Максом и Шарлем разделяли лишь сотые доли секунды. Надеюсь, что в конце сезона это преимущество перетечет уже на мою сторону и я смогу наконец-то выиграть поул.

Думаю, завтра свою роль обязательно сыграет погода, обещают дождь. Правда мы пока не знаем, во сколько именно он пойдет – в 14, 15 или 16 часов. Завтра еще очень многое может случиться, а стартуя с третьей позиции у нас в любом случае должны быть неплохие возможности. Мы также смогли сэкономить один комплект «софта» – на случай, если он понадобится. У нас хорошие позиции, чтобы завтра побороться с Максом», – рассказал Сайнс.

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