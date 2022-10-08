Макс Ферстаппен: «На последнем круге моя машина лишилась части воздуховода. Но результата первого круга оказалось достаточно»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой сумел одержать победу.

«Было здорово вновь гоняться здесь, особенно в квалификации. С пустыми баками эти болиды просто оживают на первом секторе.

На последнем быстром круге моя машина лишилась части воздуховода, поэтому я и не сумел улучшить свое время. Тем не менее, результата первого быстрого круга оказалось достаточно.

Что до инцидента с Норрисом, то я ехал очень медленно, затем хотел ускориться, но мои шины слишком сильно остыли. Из-за этого машину немного сорвало в сторону. А Ландо в этот же самый момент пытался меня обогнать. В результате ему пришлось отворачивать в сторону. К счастью, ничего страшного в итоге не случилось.

Завтра в первую очередь будет интересно увидеть, какими будут погодные условия. Кто-то говорит что будет дождь, а кто-то что сухо. Посмотрим. Я уверен в нашей машине, поэтому с оптимизмом жду гонку», – рассказал Ферстаппен.

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