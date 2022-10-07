Технический директор «Мерседеса» о лучшем времени пятницы: «Справедливости ради, мы использовали больше комплектов шин»

Технический директор Майк Эллиот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

По словам Эллиота, лучшим результатам «Мерседеса» во второй практике не стоит придавать большого значения в связи с тем, что в сравнении с «Ред Булл» команда использовала больше комплектов промежуточных шин.

«Мы закончили день на первом месте в таблице, но справедливости ради, мы использовали больше комплектов промежуточных шин в сравнении с остальными. Это нужно принимать во внимание.

В целом мы довольны тем, что узнали, а это самое главное. Заканчивать день на первом месте всегда приятно, но в пятницу это в любом случае не так важно.

Вообще наш темп в дождевых условиях бывает довольно нестабильным. Поэтому мы хотели найти наилучший способ работы с болидом в текущих условиях, найти способ добиться этого. А сделать это, используя всего один комплект шин, просто невозможно. Ведь шины изнашиваются, и вам нужно отследить динамику на нескольких комплектах.

При этом значительную дистанцию сегодня преодолел только один комплект шин. На двух других отрезки были совсем короткими и это никак не повлияет на работу этих комплектов в гонке в случае необходимости», – рассказал Эллиот.

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