Кристиан Хорнер об отставании от «Мерседеса»: «Во 2-й практике наши пилоты использовали всего по одному комплекту промежуточных шин»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«На этой трассе шины подвергаются очень серьезной нагрузке, так что во второй практике наши пилоты использовали всего по одному комплекту промежуточных шин. В же, судя по всему, использовали по три комплекта. Так что я думаю, что на самом деле у нас неплохой темп.

Сложно делать выводы в такой ситуации, поскольку передние шины здесь очень быстро начинают «уходить». Ребятам предстоит изучить большое количество данных, но в целом день прошел нормально.

Сегодня вечером нас ждут дебаты относительно того, какой вариант настроек лучше выбирать. Какому варианту отдать предпочтение? Высокому месту на старте (настройки под сухую погоду) или потенциально лучшему темпу в гонке (на случай дождя)?» – рассказал Хорнер.

В «Ф-1» тянут с вердиктом по нарушению предела трат? «Ред Булл» правда перебрал, а титулы Ферстаппена под угрозой?

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