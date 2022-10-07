Карлос Сайнс: «Одна победа «Феррари» в 2022-м сильно улучшит настрой и мотивацию перед сезоном-2023»

Пилот «Феррари» высказался о целях команды в 2022 году.

Скудерия не выигрывает с (10 июля), Сайнс не побеждал с (3 июля). По мнению Карлоса, команде необходимо прервать безвыигрышную серию до конца сезона – возможно, уже в Японии.

«Для нас борьба по-прежнему интересна. Естественно, мы нацелены на победы в гонках и подготовку к следующему сезону, и понятно, что занять первое место в личном и командном зачетах в этом году слишком тяжело. Так что мы сосредоточены на выигранных Гран-при.

Я считаю, что одна победа до конца года сильно улучшит настрой и мотивацию перед следующим сезоном, ведь мы давно не побеждали. Для этого необходимо идеально провести уик-энд. Мы в «Феррари» хотим выигрывать гонки, готовиться к грядущему сезону, накапливать опыт, проводить идеальные этапы. Это придаст уверенности и позволит «Феррари» чаще побеждать.

В Зандворте и Спа мы сильно отставали, в Монце и Сингапуре оказались немного быстрее и ближе к «Ред Булл». На «Сузуке» мы должны выступить сильно. Здесь есть длинные прямые, но также средне- и высокоскоростные повороты, которые должны подойти «Феррари». Наш болид быстр на любых участках трассы, но дело в сравнительной скорости по отношению к . Главный вызов – оказаться быстрее в квалификации и гонке. Это позволило бы одержать победу, которой нам не хватает», – сообщил испанец.

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